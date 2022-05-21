"كأننا حققنا بطولة" .. واتساب نجوم برشلونة يحتفل بفشل صفقة مبابي

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن محادثات من داخل مجموعة "واتساب" الخاصة بنجوم برشلونة، تتعلق بشكل مباشر بفشل صفقة انتقال كيليان مبابي لصفوف ريال مدريد.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن عن تجديد عقد مبابي حتى 2025 قبل مباراة الفريق الختامية في الدوري الفرنسي ضد ميتز.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن الأجواء في مجموعة الواتساب الخاصة بنجوم برشلونة كانت احتفالية بسبب تلك الأخبار.

وكتب أحد النجوم الكبار مؤكدًا أن الأخبار التي تم الإعلان عنها تعد بمثابة بطولة لهم: "مسألة مبابي تلك مثل تحقيق أحد الألقاب".

وحاول نجوم برشلونة التواصل مع بعض الأصدقاء في باريس سان جيرمان كان من بينهم ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا وسألوهم عن مصير مبابي، وكانت الإجابة سلبية لم تكشف عن أي شيء.

وقال مبابي في تصريحات أدلى بها وهو في وسط ملعب بارك دي برينس بجوار ناصر الخليفي رئيس النادي: " أنا سعيد للغاية لأنني سأستمر في مغامرتي بالاستمرار هنا في فرنسا وفي مدينتي".

جدير بالذكر أن مبابي كان قد اختتم الموسم في الدوري الفرنسي كأكثر من سجل وأكثر من صنع الأهداف بعد أن سجل هاتريك في شباك ميتز.