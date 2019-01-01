كانشلسكس ينصح مانشستر يونايتد بالتعاقد مع جاريث بيل وسانشو

لاعب مانشستر يونايتد وساوثهامبتون والهلال السعودي سابقًا ينصح الشياطين الحمر بالتوقيع مع جاريث بيل من ريال مدريد وسانشو من بوروسيا دورتموند

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم مانشستر يونايتد والهلال السعودي سابقًا كانشلسكس إن تعاقد الشياطين الحمر مع جاريث بيل وسانشو سيكون إيجابيًا.

وكان كانشلسكس قد تحدث من قبل عن ضرورة التعاقد مع نجم ريال مدريد جاريث بيل من أجل إعادته إلى مستواه.

وبخصوص ذلك، قال كانشلسكس إن فرصة جاريث بيل في استعادة نفسه كلاعب واستعادة مستواة ستكون في الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

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بل وكان متوقعًا 🤦‍♂️ ثم ماذا عن كلوب الذي كان في الطريق ليُصبح مُجرمًا ☠️؟



كل ذلك في حلقة جديدة مميزة من #YallaGoal pic.twitter.com/v7C3lsqjKb

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "جاريث بيل لاعب كبير، ويعلم كثيرًا عن الدوري الإنجليزي وقد حقق نجاحًا باهرًا فيه وبزغت موهبته هناك، العودة ستضمن له العودة إلى بريقه من جديد"

وتابع: "نجم بوروسيا دورتموند سانشو يستحق فرصة في نادي كبير مثل مانشستر يونايتد، أعتقد أنه سيكون قادرًا على إثبات نفسه رغم صغر سنه"

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يذكر أن جاريث بيل قد اقترب من الرحيل عن ريال مدريد بسبب مشاكله الأخيرة مع الجمهور وإدارة النادي.