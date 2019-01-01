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الدوري الإنجليزي الممتاز

كانشلسكس ينصح مانشستر يونايتد بالتعاقد مع جاريث بيل وسانشو

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Getty Images
لاعب مانشستر يونايتد وساوثهامبتون والهلال السعودي سابقًا ينصح الشياطين الحمر بالتوقيع مع جاريث بيل من ريال مدريد وسانشو من بوروسيا دورتموند

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال نجم مانشستر يونايتد والهلال السعودي سابقًا كانشلسكس إن تعاقد الشياطين الحمر مع جاريث بيل وسانشو سيكون إيجابيًا.

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وكان كانشلسكس قد تحدث من قبل عن ضرورة التعاقد مع نجم ريال مدريد جاريث بيل من أجل إعادته إلى مستواه.

وبخصوص ذلك، قال كانشلسكس إن فرصة جاريث بيل في استعادة نفسه كلاعب واستعادة مستواة ستكون في الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وأضاف: "جاريث بيل لاعب كبير، ويعلم كثيرًا عن الدوري الإنجليزي وقد حقق نجاحًا باهرًا فيه وبزغت موهبته هناك، العودة ستضمن له العودة إلى بريقه من جديد"

وتابع: "نجم بوروسيا دورتموند سانشو يستحق فرصة في نادي كبير مثل مانشستر يونايتد، أعتقد أنه سيكون قادرًا على إثبات نفسه رغم صغر سنه"

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يذكر أن جاريث بيل قد اقترب من الرحيل عن ريال مدريد بسبب مشاكله الأخيرة مع الجمهور وإدارة النادي.  

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