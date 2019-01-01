كانسيلو يؤكد استعداده للمشاركة مع رونالدو أمام أياكس

المواجهة الأهم للسيدة العجوز بعد حسم الدوري

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد الظهير الأيمن، جواو كانسيلو، عن استعداده للمشاركة بقميص يوفنتوس الإيطالي، أمام أياكس الهولندي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعود البرتغالي للمشاركة ليعزز دفاعات السيدة العجوز، بعد سلسلة من الإصابات ضربت خطوط الفريق.

وقال اللاعب لسكاي سبورت: "أنا أشعر بأنني بخير، واجهت مشكلة في الساق ولم ألعب آخر مباراتين، لكنني لائق ومستعد للعب، وسألعب في أمستردام".

وعن مواطنه كريستيانو رونالدو، الذي غاب لأسبوعين بسبب الإصابة: "أنه يتدرب معنا ويفعل كل شيء لأجل أن يكون قادراً على المشاركة، هو يعتقد أنه سيتم استقدامه، وسنرى إذا كان سيبدأ أم لا، وللمدرب الكلمة الأخيرة".

حديث مطول مع أحد أفراد الجيل الذهبي للبلوز لا يفوتكم 👀👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 8, 2019

وحسب عدة تقارير إيطالية، فأن رونالدو أصبح قادرًا على المشاركة أمام أياكس مساء الأربعاء، وسيقرر أليجري إمكانية مشاركته منذ البداية من عدمها.

وعانى رونالدو من إصابة عضلية بقميص منتخب بلاده في التوقف الدولي الأخير أمام صربيا.

برأيك هل يمتلك هذا الحارس بعض الحظ 🤔😅 pic.twitter.com/x2dteLxRJi — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 8, 2019

ليغيب عن مواجهات السيدة العجوز الأخيرة أمام جنوى وكالياري وميلان في الدوري الإيطالي.