كانسيلو يُهاجم الويفا لغياب تقنية الفيديو عن تصفيات اليورو

المنتخب حرم من ركلة جزء أمام صربيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه جواو كانسيلو لاعب البرتغال انتقادًا عنيفًا تجاه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لعدم استخدامه تقنية الفيديو في مباريات تصفيات يورو 2020.

وكان المنتخب البرتغالي قد تعادل 1-1 مع نظيره الصربي في ثاني مبارياته في التصفيات، وقد احتسب الحكم ركلة جزاء كانت ستمنحهم الفوز في الربع الأخير من المباراة، لكنه تراجع عن قراره بإيعاز من مساعده.

هذا القرار أثار غضب مدافع يوفنتوس، الذي قال عقب المباراة "الحكم أثر على نتيجة المباراة النهائية. مع التقنية التي نمتلكها اليوم، أعتقد أن عدم استخدام تقنية الفيديو في تصفيات اليورو قرار يدل على عجز وعدم كفاءة الحكم والويفا".

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"لدينا بالطبع أخطاء فردية، لكننا كنا الفريق الأفضل اليوم. صربيا بقيت في الخلف".

أتم صاحب الـ24 عامًا تصريحاته قائلًا عن حظوظ منتخب بلاده في التأهل "مازال أمامنا الكثير من المباريات. أوكرانيا وصربيا فريقان كبيران، لكني أعتقد أن البرتغال لديها من الجودة ما يجعلها تهزم المنتخبين".

جدير بالذكر أن البرتغال تتواجد حاليًا في المركز الثالث من المجموعة الثانية بنقطتين خلف أوكرانيا في الصدارة بـ4 نقاط ولوكسمبرج بـ3 نقاط.