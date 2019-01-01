كاندريفا مُحبط وغاضب من تعادل إنتر ميلان مع بارما

الدولي الإيطالي يرفض الأعذار..

لم يخفِ أنطونيو كاندريفا لاعب إنتر ميلان غضبه العارم وإحباطه الشديد من تعادل فريقه مع بارما بهدفين لمثلهما في المباراة التي أُقيمت ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

وكانت الفرصة مواتية لكتيبة المدرب أنطونيو كونتي من أجل تصدر جدول ترتيب الكالتشيو بعدما تعادل يوفنتوس وليتشي، إلا أن النيراتزوي فشل في الانتصار على بارما وواصل وصافته لكتيبة ماوريسيو ساري.

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"لقد تعادلنا في مباراة أردنا الانتصار فيها، لعبنا في الشوط الأول بصورة سيئة ولكن الأداء تحسن في الشوط الثاني ولكن لم نأخذ للأسف الثلاث نقاط، نشعر بخيبة أمل وإحباط على الطريقة التي آلت إليها الأمور." بهذه الكلمات افتتح الدولي الإيطالي حديثه مع قناة الإنتر الرسمية.

الإنتر تقدم عبر كاندريفا في الدقيقة 23، قبل أن يعود بارما في النتيجة ويتقدم ويتعادل في غضون خمس دقائق في الشوط الأول، وبعد عديد المحاولات استطاع روميلو لوكاكو أن يُدرك التعادل للنيراتزوري في الدقيقة 51، وفشلت كل الجهود لإحراز هدف الفوز.

كما خاض الإنتر مباراة يوم الأربعاء أمام بوروسيا دورتموند في الجيوزيبي مياتزا في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وانتصر على الفريق الألماني بهدفين نظيفين أشعل من خلالهما المجموعة التي تضم برشلونة وسلافيا براج.

كاندريفا رفض أعذار الإجهاد وما شابه، فقال "اللعب في دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع ليس عذرًا، لقد اتخذنا زمام المبادرة أمام بارما وكان علينا في هذه اللحظة أن نكون أكثر ذكاءً ونتحكم في المباراة."

وأتم "من يوم غد سوف نبدأ الاستعداد لمباراة بريشيا التي مثلها مثل كل مباريات السيري آ، ستكون معقدة. يجب أن نستعيد طاقتنا سواء الجسدية والعقلية على حد سواء."

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الجدير بالذكر أن إنتر بتعادله مع بارما صار يمتلك من النقاط 22 نقطة خلف المتصدر يوفنتوس صاحب الـ 23 نقطة.