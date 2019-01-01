كاندريفا: الأخطاء البسيطة قد تكلفنا الخسارة أمام سلافيا براج

إنتر يفتتح مبارياته في دوري أبطال أوروبا أمام سلافيا براج

فيسبوك تويتر بلال محمد

حذر أنطونيو كاندريفا، لاعب إنتر الإيطالي فريقه من سلافيا براج التشيكي، مشدداً على أنه أي خطأ بسيط قد يحسم اللقاء.

ويفتتح النيراتزوري، مبارياته في دوري أبطال أوروبا مساء اليوم أمام فريق سلافيا البراج، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال كاندريفا في تصريحات تلفزيونية: "نبدأ اليوم جولتنا للفترة القادمة في عدد من المباريات الصعبة، ولكننا جاهزون لها".

وواصل: "يجب أن نحقق الفوز لإسعاد الجماهير، خاصة عندما نلعب في دوري الأبطال، الأخطاء البسيطة قد تحسم المباريات لذا يجب أن نكون مركزين".

وتابع: "نعلم قوة سلافيا براج، لن يكون خصماً سهلاً، يجب أن نحترم فريقهم لتحقيق الفوز".

جدير بالذكر أن إنتر يشارك في المجموعة السادسة من البطولة التي تضم كلاً من بوروسيا دورتموند الألماني، وبرشلونة الإسباني، وسلافيا براج التشيكي.