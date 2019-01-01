وكيله: كاندريفا لن يرحل عن الإنتر

الجناح الإيطالي باقٍ في ميلانو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال فيديريكو باستوريلو أن موكله أنتونيو كاندريفا لن يُغادر الإنتر خلال يناير الجاري.

ويأتي ذلك التصريح بعد العديد من التقارير التي زعمت اقتراب اللاعب من الرحيل عن ميلانو ضمن صفقة تبادلية مع جناح داليان الصيني "يانيك كاراسكو"، لكن يبدو أن الصفقة لن تتم.

باستوريلو الذي سبق وتحدث عن إمكانية رحيل اللاعب الإيطالي قال "كاندريفا سيبقى في الإنتر، برغبة النادي وبالاتفاق مع المدرب لوتشيانو سباليتي. لقد عبروا عن ثقتهم الكاملة به".

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يُذكر أن الجناح الأيسر إيفان بيريسيتش تقدم بطلب رسمي للرحيل عن الإنتر قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي، ويبدو آرسنال هو وجهته القادمة، وهو ربما ما غير من موقف كاندريفا في النادي، إذ من الصعب أن يفقد الفريق جناحيه في هذا الوقت من الموسم.

الإنتر يستعد حاليًا لمواجهة لاتسيو في ربع نهائي كأس إيطاليا مساء الخميس، وبعدها سيلعب ضد بولونيا في السيري آ، ويحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة بفارق 8 نقاط عن نابولي في الثاني و5 نقاط عن ميلان في الرابع.