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الدوري الإنجليزي الممتاز

كانتي يكشف سر هدفه ولويز يتحدث عن صعوبة مواجهة بالاس

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تعرف على تصريحات ديفيد لويز ونجولو كانتي عقب مباراة تشيلسي وكريستال بالاس

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تحدث ديفيد لويز، قلب دفاع تشيلسي عن صعوبة مباراة كريستال بالاس، كما كشف نجولو كانتي عن طريقة تسجيل هدفه في المباراة.

كانتي أحرز هدف الفوز على بالاس ليحقق البلوز 3 نقاط ثمينة ويحتفظ بالمركز الرابع.

وقال لويز في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" عقب المباراة: "بالطبع اللقاء كان صعبًا واللعب بدفاع متقدمة والاستحواذ على الكرة ليس سهلًا أمام بالاس".

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وأوضح: "يلعبون كرة طولية بشكل أكثر من رائع ولذلك المرتدات تكون قوية، لكننا تمكنا من تقديم مباراة جيدة للغاية".

لويز أكد أنّه في مباريات مثل هذه يكون الشيء الأهم هو العودة بالنقاط الثلاثة في المباراة.

من جانبه علّق نجولو كانتي على الهدف بقوله: "لقد تدربت عليه كثيرًا ولكن الكرة لم تدخل الشباك في أغلب الأوقات".

واختتم: "التمريرة كانت عبقرية من لويز وهي ما جعلت مهمتي في تسجيل الهدف أسهل".

كانتي أحرز 3 أهداف في الموسم الجاري ليصبح هذا أفضل معدل له في البريميرليج.

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