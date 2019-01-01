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كانتي يغادر معسكر فرنسا مصابًا في الركبة

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نجولو كانتي نجم وسط ملعب فريق تشيلسي يغادر معسكر منتخب فرنسا الإعدادي لتصفيات أمم أوروبا بإصابة في الركبة.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

غادر نجولو كانتي لاعب وسط ملعب فريق تشيلسي ومنتخب فرنسا معسكر فريق بلاده عقب تعرضه للإصابة في الركبة.

جاء هذا بحسب ما ذكر بيان أصدره الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وأكد خلالها أن قرار خروج كانتي من المعسكر جاء عقب مشاورات مع الطاقم الطبي.

وكتب الاتحاد الفرنسي في البيان: "بعد اجتماع له مع الطاقم الطبي تم تقييم حالة الركبة اليمنى لنجولو كانتي، والمدرب ديدييه ديشان قرر أن يتركه يخرج من المعسكر قبل السفر لمدينة كونيا في تركيا استعدادًا لمواجهة الجمعة".

وأكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في نفس البيان أن المدير الفني للفريق لن يقوم باستدعاء أي بديل لنجم وسط ملعب الديوك قبل مواجهة تركيا نظرًا لضيف الوقت.

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ويخوض المنتخب الفرنسي مواجهة صعبة أمام نظير التركي يوم غدًا الجمعة ضمن لقاءات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية 2020.

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي يحتل في الوقت الحالي صدارة المجموعة مناصفة وبفارق الأهداف مع نظيره التركي برصيد ست نقاط بعد الفوز في أول جولتين.

 

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