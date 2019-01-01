كانتي يستبعد الانتقال إلى ريال مدريد

لاعب وسط تشيلسي نجولو كانتي يتمسك بالبقاء في ملعب ستامفورد بريدج

فيسبوك تويتر محمد عماد

استبعد نجولو كانتي لاعب وسط فريق تشيلسي الانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان كانتي قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد بناء على رغبة مواطنه زين الدين زيدان الذي عاد لتوه لتدريب ريال مدريد خلفًا للمدرب الأرجنتيني المقال سانتياجو سولاري.

تصفيات اليورو| قطار إنجلترا يطيح بالجبل الأسود بخماسية

وكانت تقارير صحفية عديدة قد ذكرت أن ريال مدريد يريد التعاقد مع مبابي ونيمار وساديو ماني وكانتي وإيدين هازارد في ميركاتو الصيف المقبل، لإعادة الفريق لمستواه المعهود بعد موسم كارثي على كافة البطولات بالنسبة للميرنجي.

وعن هذا الأمر قال كانتي: "أنا الآن ألعب في تشيلسي ولدي الطموح لتحقيق المزيد من الإنجازات هنا، ما يقال عن مستقبلي لا يهم، أنا أركز فقط فيما أقدمه مع تشيلسي".

يذكر أن يوفنتوس كان قد ارتبط اسمه أيضًا بالتعاقد مع كانتي، الذي توج مع منتخب فرنسا بكأس العالم الأخيرة في روسيا من عام 2018.