كانتي يرحب بالوافد الجديد ويأمل في زيادة الألقاب مع تشيلسي
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أبدى نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي سعادته بانضمام الجناح الأمريكي كريستيان بيوليسيتش قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني.
وقال كانتي:"نعرف أنه لاعب جيد، لقد أدى بشكل رائع مع دورتموند، ونحن سعداء بالترحيب به في تشيلسي".
وعن مستقبله مع البلوز، تمنى اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، أن يزيد مع تشيلسي من حصيلة ألقابه.
وتابع:"في الأعوام الماضية حظيت بالكثير من الذكريات الجميلة، فمن الرائع دائماً الفوز مع الزملاء بالألقاب، أتمنى أن يستمر هذا الأمر".
وأوضح:"العام الماضي لم نكن ضمن الأربعة الأوائل، ولكننا أنهينا بشكل جيد حيث توجنا بكأس الاتحاد الإنجليزي".
يذكر أن كانتي حقق لقب البريميرليج مع ليستر سيتي في موسم 2015-2016، ثم انتقل إلى تشيلسي ليحقق نفس اللقب معه في الموسم التالي مباشرةً.