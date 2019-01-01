كانتي يحتفل بمباراته المئوية مع تشيلسي في البريميرليج

لاعب وسط تشيلسي يحتفل بخوض مباراته المئوية مع الفريق اللندني في البريميرليج

فيسبوك تويتر محمد عماد

يستعد لاعب وسط تشيلسي نجولو كانتي لخوضه المباراة رقم 100 في البريميرليج بقميص البلوز عندما يواجه فريق برايتون مساء الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة والعشرين من البريميرليج.

اللاعب الدولي الفرنسي الذي احتفل بعيد ميلاده الثامن والعشرين منذ أيام كان قد انتقل لصفوف البلوز قادمًا من ليستر سيتي في صيف عام 2016.

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انتقال كانتي من ليستر سيتي إلى تشيلسي كان قد كلف خزائن البلوز ما يقارب من 32 مليون جنيه إسترليني، وخاض معهم 132 مباراة في مختلف المسابقات حتى الآن.

كانتي الذي كان قد توج مع ليستر سيتي بالبريميرليج في إنجاز أسطوري عام 2016، أعقبه بالتتويج باللقب مرة أخرى عام 2017 مع البلوز.

كانتي كان قد توج بكأس الاتحاد الإنجليزي مع تشيلسي عام 2018 أيضًا، وهو يخوض حاليًا الموسم الثالث له في قلعة ستامفورد بريدج.