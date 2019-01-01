كانتي: الدوري الأوروبي سينقذ موسم تشيلسي

نجولو كانتي نجم وسط ملعب فريق تشيلسي يؤكد على ضرورة الفوز ببطولة الدوري الأوروبي للخروج بلقب مع البلوز هذا الموسم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الفرنسي نجولو كانتي نجم وسط ملعب فريق تشيلسي على ضرورة تحقيق فريقه للفوز في بطولة الدوري الأوروبي بالموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن فريقه ليس المرشح الأول للفوز بالبطولة رغم وصوله لنصف النهائي.

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وقال كانتي: "يمكننا أن نجعل هذا الموسم جميلًا عن طريق الفوز ببطولة الدوري الأوروبي، هذا هو اللقب الوحيد الذي نستطيع أن نفوز به في الوقت الحالي".

وأضاف: "بكل تأكيد سيكون من الرائع أن نحقق الفوز باللقب، رغم أننا لسنا أكبر المرشحون، لقد لعبنا مباراة جيدة في إياب ربع النهائي".

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وأكمل: "أكرر أننا لسنا الأقرب للقب البطولة لكننا سنحاول أن نقوم بكل ما لدينا حتى نصل للنهائي أولًا، لا يزال لدينا الكثير من العمل للقيام به".

جدير بالذكر أن لقاء الأمس بين تشيلسي وسلافيا براها في إياب ربع النهائي انتهى بفوز البلوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ستامفورد بريدج وصعود الفريق اللندني لنصف النهائي.