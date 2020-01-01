كانافارو يصف بيرلو بالوغد ويبدي إعجابه بنطحة زيدان في المونديال

ذكريات عديدة جمعت بين الثنائي في المنتخب الإيطالي

وصف أسطورة كرة القدم الإيطالية فابيو كانافارو، مواطنه أندريا بيرلو بالوغد، كاشفاً عن الشخصية الحقيقية لنجم ميلان ويوفنتوس وإنتر السابق بعيداً عن الملاعب.

كانافارو لعب بجوار بيرلو في إنتر ويوفنتوس، وكذلك مع المنتخب الإيطالي، حيث ساهم الثنائي في فوز بلادهما بكأس العالم 2006، بالتفوق على فرنسا في المباراة النهائية.

المدافع الحاصل على الكرة الذهبية، تحدث عن العديد من الكواليس التي ربطته ببيرلو، وكذلك نطحة زين الدين زيدان الشهيرة لزميلهما ماركو ماتيراتزي في نهائي المونديال.

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وقال كانافارو مازحاً في تصريحات صحفية:"كانافارو وغد، مسموح لي أن أقول ذلك، هو شخص مرح لديه الكثير من النكات، ليس بالجدية التي يظهر عليها أمام الجميع واستمتعت بالعمل معه".

وأما عن نطحة زيدان:"بكل أمانة أتذكر فقط الضوضاء التي حدثت وقتها، قمت بالالتفات ووجدت ماركو على الأرض يصرخ بأن زيدان قام بنطحه".

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وأضاف:"هل كان يشعر بالألم؟ أبعد من ذلك، ماركو فعل ما كان عليه القيام به وألقى نفسه على الأرض، وقال وداعاً وشكراً زيدان، لكنها كانت نطحة جيدة".

وفي نهاية حديثه أكد كانافارو على رغبته في العودة للتدريب مرة أخرى عن طريق الدوري الإيطالي، بعد خوض تجربتين في السعودية والدوري الصيني.