كانافارو يخسر أول مباراة له مع منتخب الصين كمدرب

منتخب الصين يخسر أول مباراة له مع مدربه الجديد فابيو كانافارو أمام نظيره التايلاندي في افتتاح مباريات كأس الصين الودية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تعرض المنتخب الصيني الأول لكرة القدم للخسارة الأولى له تحت قيادة المدير الفني الإيطالي فابيو كانافارو المدرب الذي تم تعيينه مؤخرًا.

جاء هذا في إطار افتتاح مباريات كأس الصين الدولية الودية والتي تقام خلال شهر مارس الجاري خلال فترة التوقف الدولي السنوية.

وخسر المنتخب الصيني بهدف نظيف أمام نظيره التايلاندي في افتتاح مباريات البطولة، ليودع الفريق المنافسة ويفشل في الصعود للمباراة النهائية.

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ويخوض منتخب تايلاند المباراة النهائية الأسبوع القادم أمام الفائز من مباراة أوزبكستان وأوروجواي في نصف النهائي الآخر على أن يواجه الخاسر الصين في مباراة تحديد مراكز.

وكان الاتحاد الصيني لكرة القدم قد واجه غضبًا كبيرًا رفقة كافانارو عقب الاعتراض من قبل الجماهير على تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب نظرًا لتواضع سجله التدريبي.

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جدير بالذكر أن بطل مونديال 2006 مع منتخب إيطاليا يدرب المنتخب الصيني مع الاحتفاظ بوظيفته كمدير فني لفريق جوانزو إيفرجراند.