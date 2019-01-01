كانافارو الأقرب لخلافة ليبي في تدريب الصين

قائد منتخب إيطاليا السابق قد يسير على خطى مدربه

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن اللاعب المعتزل فابيو كانافارو قد اقترب من خلافة مدربه السابق مارشيلو ليبي في منصب المدير الفني لمنتخب إيطاليا.

وكان مارشيلو ليبي الذي سبق له التتويج بكأس العالم 2006 مع منتخب إيطاليا في وجود كانافارو كقائد للفريق قد انتقل للعمل في الصين مع فريق جوانزو إيفرجراند عام 2012، قبل أن يتولى تدريب منتخب الصين في أكتوبر من عام 2016 حتى الشهر الماضي في كأس أمم آسيا.

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وكان كانافارو البالغ من العُمر 45 عامًا قد خلف ليبي في تدريب جوانزو إيفر جراند، وها هو قد يقترب أيضًا من خلافته في تدريب منتخب الصين.

يذكر أن فابيو كانافارو كان قد توج بجائزة الفيفا كأفضل لاعب في العالم 2006، وهو نفس العام الذي شهد أيضًا تتويجه بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الشهيرة.