كامبل: أرسنال في حاجة لبيع موستافي وضم مدافع أسرع منه

كيفين كامبل نجم فريق أرسنال المعتزل يؤكد على حاجة أرسنال لبيع النجم الألماني موستافي مدافع الفريق وجلب مدافع اسرع.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد كيفين كامبل نجم فريق أرسنال المعتزل على ضرورة بيع النادي للنجم الألماني موستافي قلب دفاع الفريق من أجل تحسين جودة المدفعجية الدفاعية.

جاء هذا في تصريحات تليفزيونية أدلى بها وأكد خلالها أن موستافي لا يقدم ما يحتاجه أرسنال في الفترة الأخيرة، وأصبح الفريق في حاجة لمدافع أسرع منه.

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وقال كامبل: "لقد قلت ذلك من قبل، لقد قام بعمل طيب في السابق، لكن في المستقبل أرسنال في حاجة للاعب قلب دفاع جديد".

وأضاف: "لقد تعرض للعديد من الإصابات، ويقع في العديد من المشاكل، الفريق في حاجة للاعب مدافع سريع ليلعب بجوار سوكراتيس".

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وأكمل: "لطالما كان أرسنال يملك التنوع في قلب الدفاع، وهو ما يحتاجه الفريق في الوقت الحالي من أجل تحسين المنظومة الدفاعية بشكل عام".

جدير بالذكر أن أرسنال كان قد تعرض للهزيمة من قبل نظيره إيفرتون بالأمس وفشل في الحفاظ على مركزه الثالث في الدوري الإنجليزي.