كامافينجا يثير التساؤلات.. الفرنسي يحذف صورة غامضة للاعبي ريال مدريد!

ما قصة النظارات؟

صورة أثارت المكثير من الجدل رغم أنها حذفت بعد وقت قصير من قبل الفرنسي الدولي إدواردو كامافينجا نجم وسط ريال مدريد.

فقد وضع اللاعب صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعبي ريال مدريد، وكل منهم يرتدي النظارات الخاصة بالدولي الفرنسي ذات اللون الأخضر.

أتى هذا في أعقاب مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الملكي برباعية مقابل هدفين.

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ومن غير المعروف ما الذي اضطر كامافينجا إلى إزالة هذه الصورة المجمعة، والتي كانت تشير إلى اللحمة العائلية بين لاعبي ريال مدريد وبعضهم البعض.

ومن المتوقع أن تكون إحدى العلامات التجارية المصنعة للنظارات والتي ترعى بعض نجوم الفريق قد احتجت على ظهور تلك الصور للاعبيها رغم أن الأمر كان عفويًا.