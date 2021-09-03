كامافينجا ضحى بأموال باريس من أجل حلم ريال مدريد !

صفعة قوية للنادي الفرنسي

مفاجأة من العيار الثقيل قام بها ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية، بالتعاقد مع إدواردو كامافينجا وسط منافسة شرسة من باريس سان جيرمان.

النادي الفرنسي دخل في مفاوضات جدية مع رين من أجل ضم صاحب الـ18، استمرارًا للصيف المميز الذي مر به باريس بقيادة رئيسه ناصر الخليفي.

ومع ذلك جاء ريال مدريد في اليوم الأخير من الانتقالات، لضم اللاعب مقابل 31 مليون يورو، في صفقة مميزة لمستقبل النادي.

كيف حدثت الصفقة؟

صحيفة "as" الإسبانية أشارت إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي مدرب الفريق، اعتبرا صفقة كامافينجا مهمة جدًا لوضع ريال في وضع مفيد بالمستقبل.

ويأتي ذلك بسبب الطاقة العالية التي يتمتع بها الشاب التي تناسب أسلوب أنشيلوتي في وسط الملعب، حيث يصفه البعض بـ"بول بوجبا" الجديد.

باريس حاول بشتى الطرق إقناع كامافينجا بالانتقال لصفوفه، ولكنه فضل ريال مدريد في النهاية، على الرغم أن راتبه سيكون أقل بشكل ملحوظ.

ووصل الأمر إلى قيام كامافينجا بإقناع رين بالموافقة على عرض النادي الإسباني على حساب عرض باريس.

وأوضحت الصحيفة أن ريال كان يريد ضم اللاعب بغض النظر عن تطور مفاوضاته من أجل كيليان مبابي في الأيام الأخيرة للسوق.

ماذا عن عرض باريس سان جيرمان؟

الصحيفة أكدت أن كامافينجا كان سيتقاضى راتبًا أكبر في باريس سان جيرمان، وكذلك كان النادي الفرنسي على استعداد للتقدم بعرض أكبر لرين.

ولكن طلب اللاعب تم احترامه في النهاية، فهو يريد العمل وإثبات ذاته مع النادي الإسباني بدلًا من البقاء في الدوري الفرنسي.

كيف كانت بداية ظهور كامافينجا؟

على الرغم من بلوغه 18 سنة، إلا أن اللاعب يمتلك سيرة ذاتية جيدة، فهو أصغر لاعب يظهر لأول مرة في البطولات الخمس الكبرى.

وحدث ذلك عندما لعب أمام أنجيه وعمره 16 عامًا وخمسة أشهر و21 يومًا في إبريل 2019، ومنذ ذلك الحين بدأت مسيرته في الصعود.

وبعد فترة وجيزة في 11 مايو من ذلك العام، كان لاعبًا أساسيًا للفريق وتنبأ له الجميع بمستقبل مميز.

اللاعب ارتدى قميص منتخب بلاده الأول كذلك بشكل مبكر، بعد تألقه في مختلف المراحل السنية مع الديوك.