كاماردا: "لنشجع إيطاليا جميعًا. متى سأعود؟ هناك مواعيد محددة مسبقًا"

يحضر فرانشيسكو كاماردا، المهاجم المعار إلى نادي ليتشي ولكن المملوك لميلان، لمشاهدة مباراة زملائه في المنتخب الإيطالي تحت 21 عامًا الذين يواجهون نظراءهم من مقدونيا الشمالية في مباراة ضمن تصفيات بطولة أوروبا القادمة لهذه الفئة.

في نهاية الشوط الأول، تحدث إلى قناة Rai Sport. وفيما يلي جميع تصريحاته.

التعافي من الإصابة - "أنا أبذل الكثير من التضحيات، أتدرب كثيراً، وأقوم كل يوم بجلسة مزدوجة بين العلاج الطبيعي وصالة الألعاب الرياضية، وأبذل قصارى جهدي للعودة في أقرب وقت ممكن. لكن هناك مواعيد محددة ومسبقة من قبل الجراح الذي أجرى لي العملية".

هدف ندور - "شير لاعب قوي جدًا، ونحن جميعًا نعلم ذلك ولا داعي لأن أقول ذلك. أنا سعيد جدًا من أجله ومن أجل الفريق بأكمله. والآن سيقول المدرب الكلمات المناسبة".

إيطاليا ضد أيرلندا الشمالية - "ستكون إيطاليا بأكملها متصلة الليلة، إنها مباراة مهمة للغاية وعلينا جميعًا التشجيع والدعم. تحدثنا مع باليسترا وبيسيلي، وهما سعداء للغاية ومتحمسون، ونحن كذلك من أجلهما. نأمل في الأفضل".