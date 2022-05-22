كاماتشو: الأخضر سيُحقق المفاجأة في قطر، وهذا هو أفضل لاعبي الدوري السعودي

أجرى البرازيلي مارسيلو كاماتشو مقابلة صحفية مع قناة العربية السعودية كشف خلالها عن تفاؤله بمشوار المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022، كما اختار أفضل لاعبي الموسم الجاري من الدوري السعودي.

كاماتشو حفر اسمه في تاريخ الدوري السعودي بتألقه مع أندية الهلال والشباب والأهلي وفوزه بعدد من البطولات أبرزها الدوري عام 2005 بالقميص الأزرق.

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صاحب الـ42 عامًا أشاد بزيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري، ورأى أن ذلك انعكس إيجابيًا على البطولة والمنتخب، بقوله "الدوري السعودي كانت لديه إمكانية للتطور دائمًا، وتحقق هذا خاصة مع وجود 7 أجانب حاليًا بالدوري وإمكانية زيادة العدد لاحقًا، وأؤمن أن مستوى الدوري سيؤثر بالإيجاب على المنتخب في كأس العالم رغم المجموعة الصعبة، لكنه سيحقق مفاجأة في قطر".

وتوقع اللاعب المحبوب من الجمهور السعودي فوز الهلال بالكلاسيكو على الاتحاد يوم غدٍ في جدة، وأضاف "ستكون مباراة صعبة ورائعة، إنها الفرصة الأخيرة للهلال لقلب الوضع لصالحه في مشوار اللقب وسيستعد لها كمباراة نهائية، بينما أعتقد أن الاتحاد سيرضى بالتعادل، الاتحاد لديه لاعبين يمتلكون جودة عالية، كنت أتمنى مشاهدة اللقاء من الملعب، وأتمنى فوز الهلال بهدفين لهدف".

صاحب الـ74 مباراة و23 هدفًا مع الشباب أشاد بمواطنه رومارينيو نجم الاتحاد واختاره كأفضل لاعب في الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك بسبب أهدافه الحاسمة وبصماته المؤثرة في مشوار فريقه والأهم قدرته على التأثير وصناعة الفارق.

يُشار إلى أن الهلال يستعد حاليًا لمواجهة الاتحاد في الجولة الـ27 من الدوري السعودي يوم غدٍ الإثنين، وهي المواجهة التي ستحسم إلى حد كبير صراع الفريقين على لقب الدوري.

الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 61 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مطارده الهلال وحال فوزه أو حتى تعادله سيكون قد قطع شوطًا كبيرًا جدًا نحو تتويجه باللقب الأول له منذ 2008.