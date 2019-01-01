كالوم أودوي يعطي مؤشرات جديدة عن مستقبله الموسم المقبل

رسالة واضحة لبايرن ميونخ

بشكل ضمني. تعمد مهاجم تشيلسي السابق كالوم أودوي إنهاء الشائعات المنتشرة حول مستقبله الموسم المقبل، وذلك بتغريدة عبر حسابه على "تويتر"، لتأكيد التزامه مع البلوز هذا الموسم.

ورغم رفض إدارة تشيلسي الموافقة على بيعه لبايرن ميونخ أكثر من مرة، أنه ظل دومًا على لائحة المنتظر وصولهم إلى "آليانز آرينا"، جنبًا إلى جنب مع ليروي ساني، لتعويض رحيل فرانك ريبيري وآرين روبين.

ويعلم Goal، أن الشاب الإنجليزي توصل بالفعل إلى اتفاق مع إدارة تشيلسي لتجديد عقده الذي سينتهي الموسم المقبل، ولا يتبقى سوى اختيار الوقت المناسب لإعلان كواليس العقد الجديد.

⭐️الجماهير تترقب قائمة المرشحين لجوائز الفيفا🏅



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ونشر لاعب منتخب إنجلترا تحت 20 عامًا صورته بقميص تشيلسي الجديد، مرفقة بتعليق 2019-20، مع رموز تشير للتعهد وأيضًا كرة قدم، في إشارة واضحة منه، أنه أغلق ملف مستقبله هذا الموسم، بصب كل تركيزه على مشواره مع أسود غرب لندن بعد تعافيه من الإصابة.