كالغريق يتعلق بقشة .. تشافي يثق في قدرة برايثوايت على تحسين وضع برشلونة

في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه مدربًا جديدًا لنادي برشلونة الإسباني أكد تشافي هيرنانديز أن "كل لاعب مختلف"، ويبدو أنه يتصرف على هذا النهج.

وخلال الفترة الماضية، عقد تشافي عدة محادثات خاصة مع عدد من لاعبي الفريق، ليس فقط اللاعبين المتاحين حاليًا، ولكن أيضًا مع اللاعبين الغائبين عن المشاركة بسبب الإصابة.

ومن بين هؤلاء اللاعبين، عقد تشافي اجتماعًا مع الدنماركي مارتين برايثوايت الذي يتعافى حاليًا من تدخل جراحي في ركبته.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن الاجتماع بين تشافي والمهاجم الدنماركي شهد تناغمًا كبيرًا بينهما، ومن المدرب الثقة الكاملة إلى برايثوايت في قدراته.

في الواقع، فإن تشافي أكد أن أسلوب برايثوايث سيكون مناسبًا جدًا للطريقة التي يريد أن يلعب بها برشلونة، وكان الاجتماع بين الطرفين مليئًا بالتفاؤل من جميع الجوانب.

وفي مقابلة مع قناة "TV3 +" الدنماركية كشف برايثوايت بالفعل عن مشاعره بعد التحدث مع تشافي وقال: "عندما أعود سيكون لي دور مهم".

الاجتماع بين تشافي وبرايثوايت ترك خبرًا رائعًا آخر، حيث أكد المدرب للاعبه أنه يثق في عودته مطلع العام الجديد، وفقًا للمواعيد النهائية التي قدمها الأطباء في البداية.

لكن اللاعب نفسه مقتنع بأنه سيكون قادرًا على العودة قبل نهاية 2021، حيث يعمل بشكل يومي وجاد للعودة في أسرع وقت ممكن، وخيار العودة قبل نهاية العام أصبح احتمالًا أكثر واقعية.

ومع ذلك، ستكون أحاسيس اللاعب هي التي تحدد موعد ظهوره مرة أخرى، ومدى سرعة ذلك.

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