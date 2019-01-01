كالديرون: كبار نجوم ريال مدريد منعوا عودة مورينيو

قدوم البرتغالي كان سيأتي بالعديد من المشاكل داخل غرفة الملابس

أكد رامون كالديرون رئيس ريال مدريد السابق، أن كبار اللاعبين في النادي الإسباني رفضوا عودة جوزيه مورينيو.

ريال أعلن أمس الإثنين عن رحيل المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

إدارة الميرينجي قررت عودة الفرنسي زين الدين زيدان، وسط تكهنات حول تعيين مورينيو.

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كالديرون كشف عن فشل قدوم البرتغالي:"رحل عن ريال مدريد ومن خلفه العديد من المشاكل، وهو ما خشى الجميع تكراره مرة أخرى".

وأضاف:"كبار اللاعبين ضغطوا من أجل عدم عودته، قدومه كان سيصبح خطوة للخلف في النادي، لأنه رحل وترك العديد من المشاكل خلفه في 2013 وكانت هناك مخاوف من تكرار هذا الأمر".

وتابع:"مورينيو مدرب كبير فاز بعدة بطولات، ولكن كبار اللاعبين في النادي لم يحبونه أبداً".

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وأما عن زيدان:"يعتبر مثل أعلى للعديد من اللاعبين، سبق وأن قام بتمثيل النادي وفاز بـ3 ألقاب أوروبية".

يذكر أن ريال خرج من المنافسة على جميع البطولات هذا الموسم، كما تبدو فرصته ضعيفة في الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز الثالث بـ51 نقطة مقابل 63 لبرشلونة المتصدر.