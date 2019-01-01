كالابريا: يجب على ميلان الحذر من تورينو لن يتركوا لنا مساحات

ميلان يختتم مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي أمام تورينو

فيسبوك تويتر بلال محمد

حذر دافيد كالابريا، لاعب نادي ميلان الإيطالي، فريقه من مواجهة تورينو المرتقبة مساء اليوم على ملعب أوليمبك دي تورينو.

ويستعد ميلان لمواجهة تورينو، بعد قليل في إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.

وقال كالابريا في تصريحات لقناة ناديه قبل المباراة: "لم يكن سهلاً علينا خسارة الديربي أمام إنتر، يجب أن نرد الخسارة ونحقق الفوز اليوم".

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وواصل: "تورينو دائماً من الفرق الصعبة، لا يتركون لنا مساحات للعب، الفريق حقق نتائج مذهلة على أرضه الموسم الماضي، يجب علينا أن نلعب بتصميم كبير لتحقيق الفوز".

وأتم تصريحاته قائلاً: "ميلان لم يحقق الفوز في هذه المباراة منذ عام 2012، لذلك نحن بحاجة إلى التركيز".