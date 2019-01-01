كالابريا: الديربي أمام إنتر سيكون نقطة انطلاق جديدة لميلان

دافيد كالابريا لاعب فريق ميلان الإيطالي يؤكد على صعوبة مواجهة إنتر، ويقول أن فريقه ميلان مستعد لأي مواجهة في الفترة المقبلة متسلحًا بالثقة التي يملكها

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب دافيد كالابريا نجم دفاع فريق ميلان الإيطالي على صعوبة لقاء الديربي أمام إنتر في الجولة المقبلة من الدوري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفريق لديه ثقة كبيرة ومستوى عظيم في الفترة الماضية سيتسلح بهما في مواجهة النيراتزوري.

وقال كالابريا: "سيكون من الهام للغاية بالنسبة لنا أن نحقق الفوز على إنتر، فهم فريق جيد ويمتلك عناصر قوية للغاية بإمكانيات كبيرة".

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وأضاف: "لو حققنا الفوز سنتقدم عليهم بفارق أربع نقاط كاملة، وسيكون من الهام بالنسبة لطموحاتنا أن نثبت أحقيتنا بذلك الفارق من النقاط".

وأكمل: "نحن نمر بفترة نقدم فيها مستويات جيدة، ولدينا ثقة كبيرة في صفوف الفريق رغم أننا لم نبدأ الموسم بالشكل المثالي ووقعنا في العديد من الأخطاء لكننا عالجنا الكثير من الأمور والآن فرصتنا حانت لنبعث برسالة قوية من خلال الديربي".

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جدير بالذكر أن ميلان يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث برصيد 51 نقطة بينما يأتي إنتر في المركز الرابع برصيد 50 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.