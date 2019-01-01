كاكا: باكيتا جاهز لكتابة التاريخ مع البرازيل

اللاعب يرتدي الرقم 10 في غياب نيمار..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ريكاردو كاكا نجم ميلان والبرازيل السابق اعتقاده بأن لوكاس باكيتا نجم الفريقين الواعد بات جاهزاً لكتابة تاريخ كبير مع البرازيل.

وقال كاكا لسكاي سبورت إيطاليا:"من الرائع أن أرى هذا الرابط بين البرازيل وميلان، خصوصاً وأن باكيتا لعب لفلامينجو وهذا رابط آخر بين ميلان وبلادي".

وأضاف:"اللعب بالقميص رقم 10 هو أمر رائع له، وسيكتب تاريخاً عظيماً مع البرازيل، أعتقد أنه جاهز لارتداء الرقم، هو فقط بحاجة للنضج الكروي".

وأوضح:"لديه مدرب جيد مثل جينارو جاتوزو الذي يعرف اللاتينيين جيداً، جاتوزو ساعدني كثيراً حين كنت في ميلان، وهو أيضاً يتطور على صعيد الثقة",

يذكر أن باكيتا قد تسلم الرقم 10 في الودية ضد بنما وذلك في غياب نيمار نجم باريس سان جيرمان للإصابة.