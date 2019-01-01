كاف يعلن عن مفاجأة بشأن رجل المباراة بكأس أمم أفريقيا

البطولة ستنطلق في مصر في 21 يونيو

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن مفاجأة تم استحداثها، بشأن جائزة رجل المباراة، خلال مباريات كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

البطولة من المقرر أن تستضيفها بلاد الفراعنة خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وأوضح الاتحاد الأفريقي أنه تم الاتفاق مع شركة "توتال" الراعي الرسمي للكرة الأفريقية، لعمل تصميم منحوت يتم منحه للاعب الأفضل في كل مباراة بالبطولة.

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كاف أشار إلى أن الشركة الراعية قامت بعمل مسابقة ضمت سبع فنانين مصريين مشهورين، تم تصفيتهم بعد ذلك إلى اثنين فقط هما حسن كامل وهاني السيد، لاختيار أحدهما لتصميم الجائزة.

اختيار الفنانين جاء عن طريق لجنة مكونة من ممثلي الاتحاد الأفريقي واللجنة المنظمة للبطولة، بجانب الفنان المصري فرغلي عبد الحفيظ.

ومن المقرر أن يتحدد الفائز النهائي من الفنانين عن طريق تصويت، يُطلق عبر حسابات موقع التواصل الاجتماعي لشركة "توتال"، على أن يتم الإعلان عنه في الثاني من مايو.

يذكر أن البطولة القارية من المقرر أن يتم افتتاحها بمواجهة منتخب مصر أمام زيمبابوي في 21 يونيو على استاد القاهرة الدولي.