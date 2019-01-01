كاف عن فسخ عقد لاجاردير: لا نملك خيارات أخرى

أول تعليق من كاف على فسخ عقد لاجاردير

علق معاذ حجي، السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على قرار إلغاء شركة لاجاردير الفرنسية، الناقل الحصري للبطولات الإفريقية.

الاتحاد الإفريقي قرر فسخ التعاقد مع لاجاردير، حيث كان ساريًا حتى 2028، بقيمة مليار دولار، وهو الأمر الذي اعتبرته الشركة الفرنسية تصرف غير قانوني.

سكرتير الاتحاد الإفريقي قال خلال تصريحات في مؤتمر صحفي خاص ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا: "لا نملك خيارات أخرى".

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معاذ حجي تابع: "قريبًا سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل الخاصة بهذا للأمر، وسيتم إصدار بيانات رسمية من جانب الاتحاد الإفريقي".

جاء ذلك بعدما أشارت بعض التقارير الصحفية، التي تفيد بفسخ التعاقد من الاتحاد الإفريقي، مع شركة لاجاردير الفرنسية، الناقل الحصري للبطولات الإفريقية.