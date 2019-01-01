"كاف": الأهلي ومارتين لاسارتي ينتظران توهج أجايي إفريقيًا

هل يقود أجايي الأهلي للفوز على فيتا كلوب؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

اهتم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بمواجهة الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا، حيث اهتم بشكل أكبر بالنيجيري جونيور أجايي.

بعثة الأهلي غادرت مصر خلال الساعات الماضية نحو الكونغو الديمقراطية، لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا.

الاتحاد الإفريقي أكد خلال تقريره على الأهلي يعول على النيجيري جونيور أجايي، والذي يقدم مستويات رائعة مع الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية.

وأشار تقرير الاتحاد الإفريقي إلى أن أجايي غاب عن صفوف الأهلي منذ يوليو الماي، بسبب الإصابة التي تعرض لها وأبعدته لفترة طويلة، ليفقد الفريق جهوده في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

يستعد صلاح محسن لإجراء أشعة اليوم لتحديدة مدة غيابه بعد إصابة العضلة الضامة التي تعرض له أمس 🔴 pic.twitter.com/jfQHbEx3zA — جول مصر (@goaleg) March 6, 2019

أجايي رفض الشائعات التي تعرض لها، بعد الإصابة التي تعرض لها، حيث أكد البعض إلى أن اللاعب النيجيري قد يرحل عن النادي الأهلي.

الأوروجوياني مارتين لاسارتي يعتمد على أجايي خلال المنافسات الإفريقية، لكي يحول تألقه المحلي للصعيد الإفريقي.

جونيور أجايي تمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف واحد مع النادي الأهلي، بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها.