كاف يُعلن الثلاثي المرشح لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2019

عربيان ضمن القائمة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قائمته المختصرة النهائية لجائزة أفضل مدرب في القارة السمراء لعام 2019.

وضمت القائمة جمال بلماضي المدير الفني للجزائر وأليو سيسيه المدير الفني للسنغال بجانب معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي.

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ونجح بلماضي في قيادة الجزائر للفوز بكأس أمم أفريقيا التي أقيمت خلال يونيو ويوليو الماضيين في مصر بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب السنغال بقيادة سيسيه بهدف بغداد بونجاح.

ونجح الشعباني في قيادة الترجي للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا والتأهل لكأس العالم للأندية التي اختتمت في قطر يوم أمس بفوز ليفربول باللقب وحلول الهلال السعودي رابعًا.

الفريق التونسي تفوق في نهائي دوري أبطال أفريقيا على الوداد المغربي بعد جدل واسع صاحب مباراة الإياب التي ألغيت لانسحاب الفريق المغربي، قبل أن يُقرر الكاف والمحكمة الرياضية احتسابها لصالح التوانسة.

واستبعد من القائمة الأولية كريستيان جروس المدير الفني للزمالك الذي نجح في قيادة الفريق للفوز بكأس الكونفدرالية الأفريقية قبل الرحيل عنه بنهاية عقده في مايو الماضي.