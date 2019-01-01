كاف: أفريقيا 2019 ستكون النسخة الأفضل وتجنبنا غياب صلاح بتغيير الموعد

السكرتير العام للاتحاد الأفريقي يشيد بالبنية التحتية في مصر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد أنطوني بافو؛ السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بالجهود التي بذلتها مصر خلال مدة قصيرة، لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2019، مؤكدًا أنها ستكون النسخة الأفضل على الإطلاق.

بلاد الفراعنة تستعد لاستضافة الحدث القاري للمرة الخامسة في تاريخها، في الفترة من 21 من يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة.

وقال بافو: "شكرًا للحكومة المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم على جهودهم المبذولة، لضمان نجاح البطولة، لقد واجهنا العديد من التحديات في هذه النسخة، منها التغيير الذي حدث بنقل مكانها، لكن الجانب المصري كان على الموعد، خاصة وأن مصر لديها بنية تحتية رائعة وقامت بالتجهيز لها خلال فترة قصيرة".

وأضاف: "طلبنا عديد الأشياء التي تحتاج الكثير من العمل مثل ملعب تدريب لكل منتخب وقد تحقق، حقًا مصر لدينا كل الدعم لتستطيع تنظيم البطولة، وهم عملوا للقيام بالأفضل وقد تحقق الكثير قبل البطولة بالفعل".

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السكرتير العام تابع: "استفدنا كثيرًا من تغيير موعد البطولة من يناير وفبراير إلى يونيو ويوليو، بهذه الطريقة ضمنا مشاركة نجوم كبار كمحمد صلاح وحكيم زياش وساديو ماني بدلًا من الدخول في صدام مع الأندية الأوروبية".

واستطرد: "جهزنا لتطبيق تقنية الفيديو لأول مرة في البطولة، الكل تدرب عليها منذ فترة طويلة، وأتوقع أن هذه النسخة ستكون الأفضل على الإطلاق بمشاركة 24 منتخبًا".

واختتم: "سنتخذ قرار سحب البطولة مستقبلًا من أي بلد غير جاهز كما حدث مع الكاميرون، القرار من الوارد حدوثه مستقبلًا بكل تأكيد إذا غابت الجاهزية الكاملة".

يذكر أن كان من المقرر أن تقام هذه النسخة بالكاميرون إلا أن الاتحاد الأفريقي قرر سحبها منها، لعدم جاهزية الملاعب والمنشآت المتفق عليها في الوقت المحدد، لتفوز مصر بالاستضافة بعد منافسة مع جنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن تجمع المباراة الافتتاحية بين منتخبي مصر وزيمبابوي بعد غدٍ الجمعة، على استاد القاهرة.