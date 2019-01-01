كافو يكشف تفاصيل وفاة ابنه

تعرف على تفاصيل وفاة نجل كافو

حكى كافو، أسطورة ميلان والبرازيل، عن تفاصيل وفاة نجله، دانيلو، في سبتمبر الماضي والأزمة التي عاشها خلال هذه الفترة.

دانيلو رحل عن عالمنا في 4 سبتمبر الماضي متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية عن عمر 30 عامًا.

وقال كافو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كنت على استعداد للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وطلب مني يومها أن نخوض مباراة مع الأصدقاء ولعبت معه في نفس الفريق ولكنّه لم يستكمل اللقاء".

وتابع: "بعد 3 دقائق من خروجه لاحظت ضجة فسارعت لأعرف ماذا هناك لأجد ولدي يتألم وشعرت بالقلق لأن لديه تاريخ مع مشاكل القلب وبعدها نقلناه إلى المستشفى ولكن الطبيب أبلغنا أنه غادر الحياة".

أسطورة البرازيل اشار إلى أنّ ابنه شعر بألم في صدره ولذلك لم يستكمل المباراة ولكنه بدا بحالة جيدة موضحًا أنّه تعرض لأمر مشابه حينما كان بعمر 24 عامًا ولكنه انتقل إلى المستشفى ووجد الأطباء علاجًا له.

وأردف: "فقدان الابن أصعب أمر على الإطلاق وأنا أبكي كل يوم بسببب ذلك وحينما أدخل المنزل انتظر رؤيته، أتحدث مع أصدقائي فأبكي وفي كل مرة اتذكره أبكي".

واختتم: "زملائي في المنتخب البرازيلي الذين شاركوا معي في كأس العالم حضروا للجنازة ومنهم من تواصل معي بالهاتف، لقد تلقيت أكثر من 5000 رسالة تعازي وأشكر الجميع على مساندتي".

جدير بالذكر أنّ كافو شارك في 3 نهائيات لكأس العالم على التوالي ورفع اللقب مرتين في 1994 و2002 كما خسر في 1998 من فرنسا.