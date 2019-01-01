كافاني يعكر صفو احتفالات سان جيرمان بالدوري

إيدنسون كافاني لاعب فريق باريس سان جيرمان يلمح لإمكانية الرحيل عن باريس سان جيرمان في وقت قريب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الأوروجوياني إيدنسون كافاني مهاجم فريق باريس سان جيرمان عن سعادته بحسم فريقه للقب الدوري الفرنسي مساء الأمس الأحد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كافاني وألمح خلالها لإمكانية الرحيل عن باريس سان جيرمان في وقت قريب، مع قرب تعاقده من الانتهاء.

هل هناك شيء ما غير قادر على القيام به؟ 🤔

ّماركينيوس بات رمانة ميزان باريس سان جيرمان في خط الوسط 💂

👈 https://t.co/v3B5bQuyJD pic.twitter.com/VCMrJxNexJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٧ مارس ٢٠١٩

وقال كافاني: "العديد من الأمور حدثت في الموسم الجاري، لقد كان صعبًا للغاية بالنسبة لنا، لكن الأهم بالنسبة لنا أننا استطعنا أن نكون معًا".

وأضاف: "مستقبلي؟ لدي عقدًا مع باريس سان جيرمان، لا يزال ساريًا وبه عامًا كاملًا، أنا سعيدًا وراضيًا لكن في كرة القدم لا يمكنك أن تعرف ما الذي سيحدث في المستقبل".

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وكان كافاني قد ارتبط اسمه بالعديد من كبار القارة الأوروبية في الأشهر الأخيرة، أبرزهم كان أتلتيكو مدريد الإسباني ومعه تشيلسي الإنجليزي.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد حسم لقب الدوري الفرنسي مساء الأمس بعد الفوز على موناكو وتعثر فريق ليل.