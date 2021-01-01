كافاني يعترف: تحدي الانتقال لمانشستر يونايتد كان صعبًا لي ولعائلتي

الدوري الإنجليزي مختلف دائمًا

اعترف المهاجم الدولي الأوروجوياني إدينسون كافاني إن الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل خوض تجربة جديدة مع مانشستر يونايتد كان قرارًا صعبًا للغاية.

وكان كافاني قد انتقل خلال الميركاتو الصيفي الماضي إلى الشياطين الحمر في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبعد أن ثبت أقدامه مع مانشستر يونايتد، لم يخفِ كافاني صعوبة القرار بالبحث عن تحدٍ جديد من خلال منافسة صعبة للغاية مثل البريميرليج ومع نادٍ بحجم الشياطين الحمر.

وقال كافاني لمجلة يونايتد ريفيو: "أعتقد دائمًا أن الاستقرار والتكيف مع مكان مختلف وثقافة جديدة وعادات مختلفة لا يكون سهلًا، هو أمر صعب دائمًا حتى مع مرور السنوات واكتساب المزيد من الخبرات"

وأضاف: "التغيير دائمًا صعب، كما هو الحال في أي مكان جديد، على الرغم من أنك تحاول أن تصل في أسرع وقت إلى التكيف وأن تستقر على الأوضاع الجديدة بسرعة فهناك الآن الكثير من الأشياء التي تدور حولنا والتي تجعل هذه العملية أصعب قليلاً من المعتاد"

وتابع: "لكن بالطبع لديك حياة عائلتك في المنزل بعيدًا عن كرة القدم والتي تتغير تمامًا من حيث المكان والتفاصيل بناء على الخطوة التي تتخذها كلاعب، فهي ليست مجرد كرة قدم فحسب".

وأردف كافاني فيما يخص طموحه قبل مواجهة وست هام يونايتد في الدور الخامس من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي إن البطولة تبقى على أجندة الشياطين الحمر فيما يخص البطولات التي يريدون المنافسة عليها.

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وأكد:: "لم تتح لي الفرصة لقراءة أو دراسة هذا الكأس بتعمق كبير، لكنني أعتقد أن كل كأس أو ميدالية يمكن الفوز بها فهي مهمة جدًا، لطالما شعرت بهذا وكانت ثقافة الفوز بأي شيء دائمًا فلسفتي في الحياة"