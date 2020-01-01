كافاني يتعجل الرحيل عن سان جيرمان .. لن يلعب دوري أبطال أوروبا

هل هو القرار الأفضل للجميع؟

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن إدينسون كافاني لن يخوض مباريات دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، وأنه سيغادر العاصمة الفرنسية بنهاية عقده نهاية هذا الشهر.

وكان كافاني قد حاول مغادرة بي آس جي في يناير الماضي، غير أن الاتفاق بينه وبين أتلتيكو مدريد لم ينجح في الرتوش الأخيرة، ليبقى حتى نهاية عقده هذا الصيف وينتقل أينما شاء مجانًا.

أزمة فيروس كورونا تسببت في توقف كرة القدم منذ مارس الماضي في فرنسا، مع قرار الحكومة والاتحاد المحلي بإلغاء الموسم واعتبار باريس بطلًا للدوري، لكن يتبقى هذا الموسم لكتيبة توماس توخيل بطولة دوري أبطال أوروبا.

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الاتحاد الأوروبي قرر إقامة دور ربع النهائي - والذي وصل له باريس - في شهر أغسطس المقبل على الأراضي البرتغالية بنظام استثنائي (مباراة إقصائية واحدة)، بيد أن كافاني لن يكون جزءًا من ناديه في تلك المسابقة.

بحسب تقارير نقلتها صحيفة "ماركا" فإن الاتفاق قد تم بين كافاني وباريس على عدم التمديد لحين نهاية الأبطال، ليعود اللاعب إلى فرنسا في الأيام المقبلة لجمع أغراضه ثم الرحيل إلى تجربته الجديدة المجهولة حتى الآن.

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يُفضِّل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا وكذلك إدارة باريس أن ينظر كل من الطرفين إلى مستقبله الرياضي ومشروعه المقبل، فكان الخيار الأفضل للجميع هو عدم التمديد ونهاية الرحلة عند هذا الحد.

باريس سان جيرمان قام بشراء ماورو إيكاردي بالفعل من إنتر بصورة دائمة نظير 50 مليون يورو، لتقل الحاجة إلى كافاني الذي بشكلٍ عام تراجع دوره كثيرًا هذا الموسم مع وصول المهاجم الأرجنتيني لملعب حديقة الأمراء في الصيف الماضي.

وسيسير توماس مونييه على درب كافاني أيضًا، إذ أنه سيرحل بحلول الثلاثين من يونيو أيضًا ولن يلعب دوري الأبطال، بينما سيبقى الثلاثي كورزاوا وسيرجيو ريكو وتشوبو موتينج لنهاية أغسطس.

يظل موقف تياجو سيلفا مجهولًا، فهو أيضًا من ضمن الراحلين بنهاية العقد الأسبوع المقبل، لكن المفاوضات لازالت جارية بينه وبين الإدارة مع وجود تفاؤل بإمكانية استمراره لنهاية الأبطال.

يذكر أن مونييه في طريقه للانضمام إلى بوروسيا دورتموند، بينما يلقى كورزوا اهتمامًا من آرسنال ويوفنتوس، أما ريكو فسيعود إلى إشبيلية لنهاية إعارته.