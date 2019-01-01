كافاني منتقدًا تقنية الفيديو: أتمنى أن تكون محقة

تعرف على تصريحات كافاني بعد خروج أوروجواي من كوبا أمريكا

عبّر إيدنسون كافاني، مهاجم أوروجواي، عن استيائه من إلغاء حكم الفيديو المساعد لثلاثة أهداف للسيليستي أمام بيرو في ربع نهائي كوبا أمريكا.

بيرو وصلت إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بعد إقصاء أوروجواي بركلات الترجيح.

وقال مهاجم باريس سان يجرمان في تصريحات صحفية: "إلغاء الأهداف بداعي التسلل جعلت الأمور أكثر صعوبة علينا وغيرت مسار المباراة, أتمنى أن يكون الـ VAR محقًا".

وتابع: "لم نكن نرغب في وصول المباراة إلى الضربات الترجيحية لأننا معرضون لخسارة اللقاء بهذه الطريقة وكنا نود التسجيل والفوز في 90 دقيقة".

🌟 سيداتي ساداتي

😍 لدينا نصف نهائي كأس أمريكا من نار! 🔥



🇧🇷🇦🇷🇨🇱🇵🇪

برأيك... من سيكون بطل هذه النسخة؟🤔🏆 pic.twitter.com/ShRKMG7OZd — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 29, 2019

واختتم: "لعبنا بصورة جيدة وكنا الأفضل طوال المباراة ولكن في الأخير لم نتمكن من التأهل".

ولم يسجل صاحب الـ 32 عامًا سوى هدفين في البطولة أمام إكوادور وتشيلي وهي المرة الأولى له في تاريخ مشاركاته بكوبا أمريكا.

بيرو تواجه منتخب تشيلي في نصف النهائي بينما يلعب الأرجنتين ضد البرازيل.