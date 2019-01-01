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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

كافاني: مررت بعام صعب في باريس لكن الفريق أهم

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النجم الأوروجوياني إيدنسون كافاني يؤكد أن فريق باريس سان جيرمان مر بفترة صعبة بسبب الهزائم الأخيرة.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعرب اللاعب الأوروجوياني إيدنسون كافاني نجم فريق باريس سان جيرمان عن إحساسه بالحزن بسبب هزائم الفريق الأخيرة التي تسببت في فقدانه بعض الألقاب.

جاء هذا في حوار تحدث فيه اللاعب مع الموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلاله أن قلة عدد المباريات بالنسبة له لم تمثل المشكلة الأكبر في الموسم الجاري.

وقال كافاني:"مررنا بعام صعب للغاية في باريس سان جيرمان، صحيح أننا حققنا الفوز ببطولة الدوري قبل ست جولات من النهاية لكننا فقدنا بعض الأمور في نهاية الموسم، كان علينا أن نكون أكثر تركيزًا وقوة ذهنية في تلك المرحلة من الموسم".

وأكمل عن قلة عدد مشاركاته: "الأمر صعبًا بعض الشيء بالنسبة لي لأنني معتاد على التواجد بشكل مستمر، ولدي كرة القدم في الحمض النووي الخاص بي، والمشاهدة عبر التليفزيون تكون صعبة للغاية".

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واختتم تصريحاته: "في النهاية أفضل أن يكون لدي فريقًا جيدًا يلعب كرة قدم جميلة على أن أخوض عدد أكبر من المباريات وأسجل أهدافًا أكثر خلال الموسم، ففي النهاية الإنجاز يكون جماعيًا".

جدير بالذكر أن كافاني كان قد شارك في 18 مباراة فقط بالدوري الفرنسي بالموسم الجاري، سجل خلالهم 17 هدفًا، وهو تقريبًا نصف عدد مساهماته في الموسم الماضي.

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