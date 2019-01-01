كافاني: فقدت النوم بسبب ريمونتادا برشلونة

إدينسون كافاني نجم فريق باريس سان جيرمان يؤكد أن ريمونتادا برشلونة التاريخية جعلت النوم يهرب من عينه.

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كشف النجم الأوروجوياني إيدنسون كافاني لاعب فريق باريس سان جيرمان عن مروره بأيام صعبة للغاية من بعد العودة التاريخية لبرشلونة أمام فريقه في 2017.

جاء هذا في تصريحات صفحية أدلى بها اللاعب لصالح شبكة "ESPN" وأكد خلالها أنه لم يتمكن من النوم بعد تلك المباراة لأيام عديدة.

"نحن نتألم حقًا!" - بيكيه 🗨️



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وقال كافاني: "تلك المباراة أثرت علي بشكل كبير، لم يتخيل أي شخص ما حدث، لقد تسببت في قلة نومي، وبدأت أمضي الوقت في القراءة".

وأكمل: "بعد ذلك تمكن القلق مني، لأنني كنت أذهب للتدريبات دون ساعة نوم واحدة، وذهبت لطبيب وتناولت الأدوية، وشيئًا فشيء بدأت أحصل على بعض النوم".

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وكان كافاني قد سجل هدف فريق باريس سان جيرمان الوحيد في مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان خلال 2017، والتي انتهت بفوز النادي الكتالوني بستة أهداف لهدف.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد ودع تلك النسخة من دوري أبطال أوروبا في دور الـ 8 ضد يوفنتوس عقب الخسارة بثلاثة أهداف نيفة في لقاء الذهاب.