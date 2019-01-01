كافاني جاهز للمشاركة أمام مانشستر يونايتد

تقارير صحفية فرنسية تؤكد قدرة كافاني على المشاركة أمام مانشستر يونايتد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا والذي سيقام يوم الأربعاء القادم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن النجم الأوروجوياني إيدنسون كافاني مهاجم فريق باريس سان جيرمان أصبح قريبًا للغاية من العودة للمشاركة في المباريات.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب" والتي أكدت أن اللاعب تتحسن حالته يومًا بعد يوم وأصبح تواجده في مواجهة مانشستر يونايتد أمر قابل للتحقق.

وذكرت الصحيفة أن عملية شفاء اللاعب الأوروجوياني ورغم أنها بطيئة نوعًا ما إلا أنه يستطيع المشاركة أمام الشياطين الحمر ولو لدقائق قليلة.

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وكان اللاعب قد تعرض لإصابة في الفخذ يوم التاسع من فبراير الماضي عندما كان باريس سان جيرمان يواجه نظيره بوردو في الدوري الفرنسي.

وغاب كافاني عن لقاء الذهاب الذي أقيم في ملعب أولد ترافورد والذي شهد فوز باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين قربت الفريق من دور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا.

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جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيدخل المباراة بالعديد من الغيابات بسبب الإيقافات أو الإصابات حيث سيغيب عنه بول بوجبا، وأندير هيريرا، ونيمانيا ماتيتش وأنتوني مارسيال وخوان ماتا وجيسي لينجار وفيل جونس وأنطونيو فالنسيا وماتيو دارميان وأليكسيس سانشيز.