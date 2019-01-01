كافاني: أنا سعيد هنا ولكني لا أعلم المستقبل
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أبدى إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان سعادته بحسم لقب الدوري الفرنسي لهذا الموسم.
وقال كافاني لكانال بلوس عقب المباراة:"الكثير من الأشياء حدثت هذا الموسم، الأمور تختلف كل عام".
وأضاف:"الشيء الأهم هو أن نستمر في الحفاظ على تماسك فريقنا".
أما عن مستقبله فأوضح:"لدي عقد هنا يمتد لعام إضافي، أنا بخير وسعيد للغاية بالحياة والمشجعين هنا، ولكن في كرة القدم أنت لا تعرف أبداً".
يذكر أن باريس توج بطلاً للمسابقة بالفوز على موناكو 3-1، ليصبح الفارق 19 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليل الذي تعادل بدوره مع تولوز.