كافاني: أنا سعيد هنا ولكني لا أعلم المستقبل

هل يرحل الأوروجوياني عقب التتويج؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان سعادته بحسم لقب الدوري الفرنسي لهذا الموسم.

وقال كافاني لكانال بلوس عقب المباراة:"الكثير من الأشياء حدثت هذا الموسم، الأمور تختلف كل عام".

وأضاف:"الشيء الأهم هو أن نستمر في الحفاظ على تماسك فريقنا".

أما عن مستقبله فأوضح:"لدي عقد هنا يمتد لعام إضافي، أنا بخير وسعيد للغاية بالحياة والمشجعين هنا، ولكن في كرة القدم أنت لا تعرف أبداً".

يذكر أن باريس توج بطلاً للمسابقة بالفوز على موناكو 3-1، ليصبح الفارق 19 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليل الذي تعادل بدوره مع تولوز.