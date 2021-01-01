كافاني : الدوري الإنجليزي ليس أفضل من الفرنسي والبرتغالي

استشهد بدوري الأبطال

يؤمن إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد، أن الدوري الفرنسي لا يقل قوة عن نظيره الإنجليزي، من خلال تجربته في البطولتين.

كافاني لعب لنادي باريس سان جيرمان في الفترة من 2013 وحتى 2020، لينتقل إلى مانشستر في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ34 سنة كان على أعتاب الانتقال للدوري البرتغالي من خلال بنفيكا، لكن الأمور انتهت بانضمامه للشياطين الحمر قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفي.

اللاعب قال لشبكة "ESPN" البرازيلية:"أحد الأشياء التي قلتها دائمًا عن كرة القدم، أن كل الدوريات لها خصائص مختلفة، وهذا لا يجعل أي بطولة أقل من الأخرى".

وأضاف:"لا يجب نسيان حقيقة أن أحد آخر المتأهلين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا كان فريقًا فرنسيًا، وبالنسبة لي هذه كرة القدم، المكان الذي تلعب فيه لا يهم".

وتابع:"لا أرى أشياء في إنجلترا أفضل مما في فرنسا أو البرتغال، لأنك تستطيع أن تلعب ضد فريق من البرتغال وتخسر، وبعد ذلك تلعب ضد فريق إنجليزي وتفوز".

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يذكر أن المهاجم المخضرم ظهر في 24 مباراة مع مانشستر هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين بكل البطولات.