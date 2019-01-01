كافاني يستبعد فرضية أتلتيكو مدريد

المهاجم يعاني من الإصابات هذا الموسم

هيثم محمد تويتر

أوضحت تقارير إعلامية في فرنسا أن إديسون كافاني، نجم باريس سان جيرمان، يريد البقاء مع الفريق ويرفض الانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد.

وذكرت مصادر صحفية في إسبانيا بالأيام الماضية أن هناك مفاوضات في مراحل متقدمة بين كافاني ونادي العاصمة الإسبانية لضمه في يناير.

ثلاثة أسباب وراء تراجع مانشستر يونايتد عن ضم نيمار

وذكر أحد أقارب اللاعب لصحيفة "ليكيب": "لماذا يرحل إدي في يناير؟ في باريس سيلعب دوري أبطال أوروبا أمام الجماهير التي يحبها".

وعانى الأوروجوياني هذا الموسم من الإصابات، إذ لم يلعب إلا ثلاثة لقاءات وسجل هدفين منذ انطلاقته، وغاب لفترات طويلة عن الفريق.

جاييه ينضم لنيمار بقائمة المصابين في باريس

وينتهي عقد كافاني مع بي إس جي بحلول يونيو المقبل، ولم يتضح موقف الفريق الفرنسي من تجديده.