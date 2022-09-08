كأس لوسيل | فيريرا: الهلال مشكلة بالنسبة لنا .. ودياز: أعرف كل شيء عن الزمالك

المباراة تقام في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت الرياض، والثامنة مساءً بتوقيت مصر

يبدو أننا أمام مواجهة ندية كبيرة رغم أنها تندرج تحت المباريات الودية، اليوم الجمعة، عندما يلتقي الهلال السعودي مع الزمالك المصري، بالعاصمة القطرية "الدوحة"، في كأس سوبر لوسيل، وفقًا لتصريحات كلا المدربين.

المباراة تقام كاحتفالية لافتتاح كأس لوسيل؛ أحد أكبر الاستادات المونديالية، التي ستشهد المباراة الافتتاحية لكأس العالم قطر 2022 والنهائي، بجانب بعض المباريات الأخرى على مدار البطولة.

ويشارك بها الزعيم بصفته بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والفارس الأبيض كونه بطلًا للدوري المصري الممتاز، موسم 2021-2022.

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Shahid

ماذا قال فيريرا عن مواجهة الهلال؟

قال البرتغالي جوزفالدو فيريرا؛ المدير الفني للأبيض، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "شرف كبير لي العودة للدوحة من جديد، ورؤية بعض أصدقائي هنا، كي أستعيد بعض ذكرياتي في المدينة، سعدت بالفترة التي قضيتها هنا وبأنني عمل هنا من قبل، في الواقع عندما أعود لمكان عشت به بعض الأفراح، أشعر بسعادة كبيرة".

وأضاف: "فرصة رائعة لي أن أحضر افتتاح أحد استادات كأس العالم، هذا فخر كبير وشرف، وأدعو الجماهير المصرية الموجودة في قطر لحضور المباراة، نحن نعتمد عليهم، وأعدهم بتقديم كل ما في وسعنا للظهور بصورة مميزة، وبالتأكيد للفوز بالمباراة".

المدرب البرتغالي تابع: "لاعبونا يشعرون ببعض الإرهاق بعد موسم طويل، فقد أنهينا الموسم قبل أيام، لذلك منحتهم بعض الراحة خلال الأيام الماضية، خاصةً أننا لن نخوض فترة إعداد للموسم المقبل، ولم ينضم لنا بعد اللاعبين العائدين من الإعارات، لكن بطل الدوري المصري هو من يشارك في كأس لوسيل، لاعبونا أصحاب خبرات كبيرة بجانب اللاعبين الشباب، لذلك لدينا انسجام جيد سيفيدنا".

واختتم: "لدي بعض المعلومات عن الهلال وطريقة لعبه، الهلال بمثابة المشكلة لنا نحاول حلها في مباراة الغد، وكل مباراة لها ظروفها، وسندخل المباراة وكأنها نهائي".

ماذا قال رامون دياز عن مواجهة الزمالك؟

من جانبه، قال الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للأزرق: "المباراة قوية ومهمة بالنسبة لنا، سنقدم صورة تليق بالزعيم، وهذه المباراة تختلف عن مواجهة الأهلي المصري في المونديال، هذه المباراة كانت لها ظروفها الخاصة وحصل الهلال بها على بطاقات حمراء، لكنه قبلها قدم أداءً مشرفًا أمام تشيلسي، ومع ذلك مواجهتنا أمام الزمالك سيكون الوضع بها مختلفًا".

وواصل: "مستعدون لتقديم مباراة تليق بجمهورنا، وأشعر بالفخر لقيادتي مجموعة مميزة من اللاعبين، الذين يمثلون المنتخب السعودي ولديهم خبرة كبيرة".

المدرب الأرجنتيني اختتم: "أعرف كل شيء عن الزمالك، هو توج مرتين متتاليتين بالدوري المصري مؤخرًا، وأعلم الكثير عن قدرات لاعبيه، لذلك المباراة كتاب مفتوح بالنسبة لنا".

يذكر أن الزعيم توج بطلًا للدوري المحلي للمرة الثالثة على التوالي بعد منافسة شرسة مع الاتحاد، لكنه حسمها بحصده 67 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين فقط على العميد.

أما الفارس الأبيض فجاء تتوجيه للمرة الثانية على التوالي، بعدما حصد 77 نقطة، متفوقًا على بيراميدز صاحب الوصافة بست نقاط، فيما حل الأهلي بالمركز الثالث بـ70 نقطة.

وكان الفريقان قد التقيا من قبل في عام 2018 في العاصمة السعودية الرياض، برعاية وزير الرياضة السعودي السابق تركي آل الشيخ، ضمن كأس السوبر السعودي المصري أيضًا.

وانتصر الفريق المصري وقتها بثنائية، سجلها حمدي النقاز وكابونجو كاسونجو، مقابل هدف وحيد للزعيم، أحرزه عمر خربين.

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