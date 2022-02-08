كأس إيطاليا | إنتر إلى نصف النهائي بفوز سهل على روما

نجح إنتر في الوصول إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، بعد فوزه على روما بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سان سيرو في ربع نهائي البطولة.

بدأت المباراة سريعًا، وضغط إنتر بكل قوة وترجم الضغط إلى هدف أول، بعد مرور أقل من دقيقتين، بعد عرضية من الجانب الأيسر لعبها أليكسيس سانشيز، قابلها دجيكو بتسديدة قوية من لمسة واحدة في الشباك.

ومنعت العارضة إنتر من إضافة الهدف الثاني، في الدقيقة السادسة بعد تصويبة قوية من باريلا من مسافة بعيدة، خرجت بعدها إلى ركلة مرمى.

وسيطر لاعبو النيراتزوري، على مجريات الشوط الأول، وسط هجمات على استحياء من لاعبي روما لتسجيل هدف التعادل ولكن دون فائدة.

وفي الدقيقة 16 استلم هنريك ميختاريان تمريرة رائعة كاد أن يشكل بها خطورة على مرمى إنتر، ولكن الدفاع يتدخل في الوقت المناسب وحولها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 58 هدد نيكولو زانيولو، مرمى إنتر بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ولكنها مرت بجوار القائم بسلام إلى ركلة ركنية.

ومنع هاندانوفيتش، حارس مرمى إنتر فريق روما من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 61، بعد تصديه لتسديدة قوية من أوليفيرا ارتطمت في بروزوفيتش وكادت أن تسكن الشباك لولا أن حولها الحارس السلوفيني إلى ركنية، ويحافظ على نظافة شباكه.

وجاء الرد السريع من باريلا في الدقيقة 63 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، حولها روي باتريسيو إلى ركنية.

وفي الدقيقة 68 أعلن أليكسيس سانشيز وبتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، عن الهدف الثاني لإنتر.

جدير بالذكر أن إنتر سيواجه الفائز من مباراة ميلان ولاتسيو، في نصف نهائي كأس إيطاليا