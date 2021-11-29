"كأس إنجلترا سيكون هدفًا جيدًا لرونالدو مع يونايتد"!

يرى روي كين أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يعد إلى مانشستر يونايتد من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

رونالدو عاد إلى كرة القدم الإنجليزية في الصيف الماضي بعد غياب 12 عامًا، حطم خلالها أرقامًا قياسية لا حصر لها في ريال مدريد ويوفنتوس.

ووقع رونالدو عقدًا لمدة عامين مع مانشستر يونايتد، لكنه ألمح إلى أنه يمكنه أن يمدد ذلك العقد.

ماذا قال روي كين؟

ويعتقد روي كين أن هناك نوعًا من الألقاب يمكن أن يرضى به رونالدو مع مانشستر يونايتد، حيث لن يتمكن رونالدو وحده من جعل الفريق منافسًا على لقب الدوري الإنجليزي.

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وقال كين في تصريحات مع شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "لقد عاد من أجل كأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "لقد وصل الفريق إلى الدور التالي في دوري الأبطال، كم تعتقد أن ذلك سيساهم في قيمة النادي عندما تنظر إلى الجانب التجاري، عائلة جليزر تركز على سعر السهم، هذا ما عاد من أجله".

ويقترب مانشستر يونايتد من تعيين الألماني رالف رانجنيك مديرًا فنيًا جديدًا للفريق بصورة مؤقتة حتى نهاية الموسم الحالي.

ماذا قال روي كين؟

كما شكك روي كين في قرار مايكل كاريك المدرب المؤقت لفريق "الشياطين الحمر" بإبقاء البرتغالي كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء على ملعب "ستامفورد بريدج".

ودخل رونالدو إلى مواجهة تشيلسي في قمة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي في الدقيقة 64، والنتيجة تشير إلى التعادل 1-1، والتي لم تتغير حتى نهاية اللقاء.

وشعر روي كين، قائد مانشستر يونايتد السابق، بالحيرة من تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي، حيث أصر على أن كريستيانو رونالدو لا يزال أفضل لاعب في صفوف "الشياطين الحمر".

وخلال تبادل ساخن للكلمات مع جيمي كاراجر على قناة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، علق روي كين على قرار إبقاء رونالدو على مقاعد البدلاء.

وقال كين: "رونالدو ليس شخصًا يجلس على مقاعد البدلاء، ربما كان يتجمد هناك".

وأضاف: "رونالدو لم يعد إلى مانشستر يونايتد ليجلس على مقاعد البدلاء".

وتابع: "لماذا حاول كاريك تحيته بعد النهاية، لا أعرف، دعه يدخل إلى النفق، لا حرج أن ينزعج لاعب من النتيجة، رونالدو لم يعد إلى مانشستر يونايتد ليصبح بديلًا، ماذا كانت وجهة النظر؟".

وأكمل: "إنه لاعب على مستوى عالمي، أرقامه منذ عودته إلى النادي جيد، لقد سجل بعض الأهداف وقدم عددًا من التمريرات الحاسمة".

وأردف: "في بعض الأحيان عليك أن تتعامل مع نجم، لقد لعبت مع لاعبين لا يقدمون الشيء الذي تأمله، لكن تسامحهم لأنهم يسجلون أهداف الفوز في المباريات الصعبة".

واختتم روي كين حديثه بقوله: "رونالدو يجب أن يكون في التشكيلة الأساسية، ماذا كانت الفكرة من إراحته؟ في مباراة فياريال لم يلعب كثيرًا، ولن يلعب الفريق مرة أخرى حتى مساء الخميس، كان يمكن أن يبدأ بسهولة".

لماذا لم يبدأ رونالدو مباراة تشيلسي؟

مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد فسر قبل انطلاق المباراة سبب إبقاء رونالدو على مقاعد البدلاء.

وفي حديثه للإعلام، قال كاريك "هناك بعض التعديلات والتغييرات من الليلة الماضية (مباراة فياريال) لتغيير الأمور قليلًا، ربما يكون رونالدو اسمنا الأهم، لكنها خطة لعب".

كما أضاف "لقد أجريت محادثة جيدة مع كريستيانو، لقد كان رائعًا وقررنا سويًا الذهاب في هذا الاتجاه اليوم، أتطلع حقًا إلى المباراة الآن".

وواصل كاريك "إنه قرار فقط من أجل اختيار الطريقة الأمثل للفريق الآن، بصراحة لا أرى أن الأمر يستحق الكثير من الدراما".

وأتم "نحن سعداء بالفريق الذي اخترناه، لقد جئنا إلى هنا لمحاولة الفوز بالمباراة، تمامًا كما نفعل في كل مباراة".

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