كأس العرب .. بطولة قدم بنظام كرة اليد

أحد أكثر البطولات غرابة في العالم، تخرج للنور من جديد، سيجتمع العرب على الأراضي القطرية بداية من الغد وحتى 18 من ديسمبر المقبل، في كأس العرب 2021.

منذ عام 2002، والبطولة اختفت، أجيال لم تسمع حتى عن أن المنتخبات العربية كانت تجتمع تحت مظلة بطولة واحدة خاصة بهم، هذه الأجيال تعرف البطولة العربية للأندية، لكن من هم في عمر الـ19 حاليًا، سيتابعون كأس العرب للمنتخبات لأول مرة.

قد تكون البطولة ستفتقد بعد النجوم ممن ينشطون بالدوريات الأوروبية الكبرى كالمصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز والمغرب حكيم زياش وغيرهم، لكنها ستشهد نجوم آخرين ضمن المنتخبات التي قررت خوض البطولة بلاعبي الصف الأول ممن ينشطون في الدوريات العربية.

وهنا أحد أنظمة البطولة التي ربما لا يفضلها البعض؛ الاتحاد العربي لكرة القدم لا يلزم المنتخبات المشاركة بخوض الكأس بلاعبي المنتخب الأول، ستجد منتخبات تشارك بمنتخب الرديف كالسعودية، منتخبات تشارك بمنتخب المحليين كالمغرب والجزائر وغيرهم.

يساهم في هذا كون البطولة لا تقام ضمن جدول مباريات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ربما اعترف بها فيفا هذا العام كبطولة تقام تحت مظلته، لكنه رفض أن يعتبرها بطولة رسمية، ولن تدخل مبارياتها ضمن جدوله، لذلك رفضت الفرق الأوروبية السماح للاعبيها بالمشاركة في البطولة.

ترك الحرية للاتحادات العربية بالمشاركة بأي منتخب سواء الأول أو الشباب أو الرديف أو المحليين وغيرها، جعل مباريات البطولة تشبه مباريات كرة اليد في بعض الأحيان.

تشهد مباريات كرة اليد عدد هائل من الأهداف، مباريات تنتهي بـ30 هدفًا وأكثر وربما أقل، وهذا ما حدث في البطولة العربية للمنتخبات..

في عام 1966، أقيمت النسخة الثالثة من كأس العرب بالعاصمة العراقية "بغداد"، وهي البطولة التي شهدت أكبر النتائج في تاريخها، وواحدة من أكثر النتائج في تاريخ كرة القدم بشكل عام.

المنتخب الليبي حضر بنتيجتين تاريخيتين، إذ أنه في دور المجموعات فاز أمام منتخب عمان بنتيجة 21-0، وهي النتيجة التي يرفض العمانيون الاعتراف بها، مؤكدين أن من شارك في هذه البطولة كان عدد من اللاعبين الهواه.

وبدور المجموعات أيضًا، فازت ليبيا أمام اليمن بنتيجة 13-0، بمعدل هدف كل ست دقائق.

أصحاب الأرض وقتها أيضًا سجلوا حضورهم، ففاز أسود الرافدين أمام البحرين بنتيجة 10-1.

وآخر المباريات الكبرى، فاز بها المنتخب الفلسطيني أمام اليمن بنتيجة 7-0.

فهل تشهد نسخة 2021 مثل هذه النتائج من جديد؟، ربما هو أمر بعيد إلى حد ما، رغم مشاركة البعض بلاعبين شباب، لكن هذا ما ستكشفه المباريات التي ستبدأ من الغد.

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