"كأس أفريقيا بطولة مزورة وتم تشويهها"

قام فريديريك أنتونيتي مدرب فريق ميتز الفريق، بالهجوم بشكل عنيف على بطولة كأس أمم أفريقيا القادمة في الكاميرون.

حالة من الجدل أثيرت الفترة الأخيرة حول البطولة، بسبب إقامتها في نصف الموسم من ناحية، وأزمة سفر اللاعبين خلال جائحة كورونا من ناحية أخرى.

وانضم أنتونيتي لقائمة المهاجمين لهذه المسابقة، حيث لا يعتقد أنه من المنطقي لعبها في منتصف الموسم بهذه الطريقة.

وقال في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية:"بطولة أفريقيا ستأخذ منا سبعة أو ثمانية لاعبين، إنها مسابقة مزورة ومشوهة".

وأضاف:"كيف يمكننا إقامة مسابقات دولية خلال الدوريات؟ إنها خطوة غير عملية، ليس لدي أي شيء ضد البطولة ذاتها لأنها حدث مميز، ولكن لا يمكن استبعاد هذا العدد من اللاعبين بفريق واحد".

وتابع:"عندما قمنا ببناء فريقنا كان من المقرر أن يتم لعب كأس الأمم الأفريقية في يونيو لكنهم قاموا بتغيير القواعد، لذلك أقول عنها بطولة تم تزويرها مثل العديد من الأمور في كرة القدم مثل حكم الفيديو المساعد".

جدير بالذكر أن كأس أفريقيا، ستقام في 9 يناير القادم وحتى 6 فبراير 2022 في الكاميرون.

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