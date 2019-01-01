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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

كاسيميرو قد يتسبب في غياب راموس عن الكلاسيكو

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(C)Getty Images
راموس قد يغيب عن مواجهة برشلونة في الدوري الإسباني بسبب الإصابة
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يعاني سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، من إصابة تعرض لها في مباراة كلاسيكو نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء الماضي بعد تدخل قوي من كاسيميرو.

ب رشلونة حقق الفوز بثلاثية نظيفة ليفوز بنتيجة 4-1 مجموع المباراتين.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ راموس يعاني من كدمة نتيجة تدخل كاسيميرو عليه في مباراة الكأس مما قد يحرمه من المشاركة في لقاء الليلة بالجولة 26 من الليجا.

وأشارت إلى أنّ ريال مدريد سوف يقوم بإجراء فحوصات طبيية صباح اليوم، السبت، لمعرفة إمكانية خوض المباراة من عدمها.

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وقد يقرر سانتياجو سولاري، مدرب الملكي، إشراك راموس في المباراة وخاصة وأنّه لن يلعب يوم الثلاثاء أمام أياكس بسبب الإيقاف.

ناتشو لن يتمكن من خوض مباراة برشلونة بعد حصوله على البطاقة الحمراء أمام ليفانتي في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أنّ رافائيل فاران سبق ونشر صورة لإصابته في مباراة الكأس ولكنّه تدرب بصورة طبيعية مساء أمس، الجمعة، مع المجموعة.

 

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