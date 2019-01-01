كاسيميرو: نصف أوروبا أرادت ضم ميليتاو

ريال مدريد حسم صفقة مدافع البرازيل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أثنى كاسيميرو، لاعب ريال مدريد، على قرار ناديه بالتعاقد مع مواطنه إيدر ميليتاو من بورتو في الشهر الجاري، تمهيداً لالتحاقه رسمياً الصيف المقبل.

ودفع ريال مدريد 50 مليون يورو لبورتو قيمة الشرط الجزائي في عقد المدافع البرازيلي المتألق في الموسم الجاري والماضي مع الفريق البرتغالي.

وشارك الثنائي كاسيميرو وميليتاو في التعادل الودي المفاجيء للمنتخب البرازيلي مساء السبت أمام بنما بنتيجة هدف لكل جانب.

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ونقلت "آس" عن كاسيميرو قوله: "يجب أن أبعث بالتهنئة لريال مدريد على ضم ميليتاو، نصف أوروبا أرادته".

وأكمل: "ميليتاو استحق اللعب لأفضل نادي في العالم وسيكون محل ترحاب الموسم المقبل عندما يأتي".

وختم: "الآن هو في بورتو، ويشاركون في عدة بطولات وأثق أن تركيزه كله منصب على مساعدة فريقه".

وتلعب البرازيل الثلاثاء المقبل بتواجد ميليتاو وكاسيميرو مع التشيك في لقاء ودي استعدادي لبطولة كوبا أمريكا.